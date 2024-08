Tatverdächtiger nach Überfall auf Bankfiliale in Tirol gefasst

Ein 42-Jähriger Slowake ist nach einem bewaffneten Banküberfall am Dienstag im Tiroler Mieders im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) am folgenden Tag festgenommen worden. Der Slowake sei nach umfangreichen Ermittlungen ausgeforscht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann zeigte sich demnach geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Ein Mann hatte am Dienstag das Geldinstitut vermummt betreten und in deutscher Sprache mit ausländischem Akzent Bargeld gefordert. Er war mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet gewesen. Daraufhin floh er zu Fuß über angrenzende Felder in Richtung Norden. Eine Alarmfahndung samt Polizeihubschrauber und der Sondereinheit Cobra verlief vorerst negativ. Zum Zeitpunkt des Überfalls waren laut Polizei drei Angestellte in der Filiale gewesen. Kunden waren demnach keine in der Bank. Es gab keine Verletzten.

Mehrere Banküberfälle in Tirol

In Tirol hatten sich in den vergangenen Monaten mehrere Banküberfälle ereignet, nach denen es auch zu Festnahmen kam. Erst am vergangenen Freitag war nach einem bewaffneten Überfall auf eine Bankfiliale im Innsbrucker Stadtteil Reichenau am 26. Juli ein 68-jähriger österreichischer Tatverdächtiger in seiner Wohnung in der Landeshauptstadt festgenommen worden. Dieser sollte laut den Ermittlern aber "nur" für diesen Überfall in Frage kommen.