Sturmwarnung für Tirol: Land rät zu besonderer Vorsicht

Die von der Geosphere Austria für ganz Tirol - mit Ausnahme von Osttirol - ausgegebene Sturmwarnung der zweithöchsten Warnstufe ("Orange") bleibt weiterhin bis Montagfrüh aufrecht. So ist in Nordtirol mit stürmischen Böen und Windspitzen von 60 bis 80 km/h zu rechnen, in den typischen Föhntälern liegen die Spitzen bei rund 100 km/h. Mit orkanartigen Böen von mehr als 120 km/h ist auf den Bergen zu rechnen.

Vonseiten des Landes wird zudem appelliert, Osterfeuer bzw. Zweckfeuer der Leitstelle Tirol vorab zu melden. Bereits kleine Zündquellen können aufgrund der teilweise trockenen Böden und des Sturms dramatische Auswirkungen haben und zu gefährlichen Waldbränden führen . Das bewahrheitete sich zuletzt am Samstagnachmittag in Stummerberg im Zillertal, wo nach einem außer Kontrolle geratenen Osterfeuer eines 76-Jährigen die Feuerwehr ausrücken und einen Waldbrand löschen musste.

Sicherheitslandesrätin Astrid Mair appellierte an die Tiroler Bevölkerung, auch weiterhin vorsichtig zu sein: "Die Osterfeiertage laden dazu ein, Ausflüge zu machen oder Aktivitäten im Freien zu unternehmen. Ein Aufenthalt in Wäldern, Alleen oder Parks sollte jedoch hinsichtlich des starken Sturms jedenfalls gemieden werden."

Vor allem umgestürzte Bäume sorgten bisher zur zeitweisen Verlegung von Straßen und Wegen. So bleibt beispielsweise die L 210 Hechtseestraße bis auf Weiteres gesperrt, da am Nachmittag Absicherungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, informierte das Land.

Das stürmische Wetter in Tirol hat auch ganz profane Auswirkungen. Das sogenannte "Top of the Mountain Easter Concert" mit Nina Chuba in Ischgl musste aus Sicherheitsgründen auf Ostermontag verschoben werden. Die Tickets sind weiterhin gültig.