Neuer Märzrekord: Karsamstag ist erster Sommertag des Jahres

Die Wetterprognosen hatten bereits vermuten lassen, dass der Karsamstag zum ersten Sommertag 2024 werden könnte. Um 14 Uhr meldete der Wetterdienst Ubimet: "Gerade eben wurde an der Station Oberndorf an der Melk mit 25,0°C der erste Sommertag des Jahres erreicht."

Das auch ein neuer Märzrekord an der Station in Niederösterreich . Und zudem einer der frühesten Zeitpunkte seit Beginn der Aufzeichnungen. 25 Grad, das ist per Definition die Grenze zu einem Sommertag . Normalerweise wird diese Schwelle erst Ende April oder Anfang Mai erstmalig geknackt.

Verantwortlich für diese außergewöhnlichen Höchstwert e ist laut Ubimet – wie so oft zu dieser Jahreszeit – der Föhn . Dabei wird mit einer südlichen Strömung sehr warme Luft aus dem Mittelmeerraum und Nordafrika zu den Alpen geführt, der Föhn sorgt für eine zusätzliche Erwärmung an der Alpennordseite.

Die wärmsten Temperaturen in Österreichs Landeshauptstädten wurden Samstag gegen 14 Uhr in Eisenstadt (22,6 Grad), Salzburg (22,4 Grad) und Linz (22,3 Grad) verzeichnet. Dämpfend kann sich übrigens der Saharastaub auf die Temperaturen auswirken, der mit der Südströmung mitgeführt wird. Er kann für einen milchig-diesigen Himmel und eventuell auch für mehr Wolken bzw. weniger Sonnenschein sorgen.

Den ersten Sommertag des Jahres konnte der Saharastaub aber nicht verhindern. Der Zeitpunkt dafür ist statistisch betrachtet zwar extrem früh - ein Rekord sind Temperaturen von 25 Grad und mehr am 30. März aber nicht. In den letzten zehn Jahren war es aber laut Ubimet meist im April soweit.

In den Jahren 2021, 2017 und 2016 wurde die Marke ebenfalls schon Ende März geknackt. Den bislang frühesten Sommertag gab es hierzulande übrigens ebenfalls in Niederösterreich. Und zwar am 18.3.2004 in Pottschach-Ternitz.