Urlauber wurde bei Prügelei in St. Anton Nasenspitze abgebissen

In St. Anton am Arlberg, berühmt für sein wildes Partyleben, sind am Sonntagabend zwei Urlaubergruppen aneinandergeraten, berichtete die Tiroler Polizei am Montag. Dass es in Tiroler Skiorten in der Wintersaison auch mal zu Handgreiflichkeiten zwischen Touristen kommt, ist keine Seltenheit. Aber dieser Fall ist dann doch nicht ganz alltäglich.