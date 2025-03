Mit Innsbrucker Hilfe: Skelett von Räuberlegende "Schinderhannes" identifiziert

Johannes Bückler war bereits zu Lebzeiten eine Legende. Am 21. November 1803 besiegelte ein Fallbeil das Schicksal des " Schinderhannes ", wie der deutsche Räuberhauptmann genannt wird, und 19 seiner Weggefährten.

Der große Andrang zu dieser Hinrichtung in Mainz war der schillernden Vita Bücklers geschuldet. Er gehörte zu den meistgesuchten Verbrechern seiner Zeit. Aber auch wenn "Schinderhannes" westlich des Rheins stahl, mordete und erpresste, so wurde er im Volk dennoch als vermeintlich "edler Räuber" verehrt und wird bis heute als "Robin Hood vom Hunsrück" verklärt.

Besonders edel soll der Gauner, der seinen Spitznamen von seinem erlernten Beruf als "Schinder" - also der Entsorgung von Tierkadavern - verdankte, nicht gewesen sein. Er wurde letztlich wegen der Beteiligung an 50 Delikten verurteilt und hingerichtet.

Historischer "Kriminalfall"

Ein "Kriminalfall" um den "Schinderhannes" konnte allerdings erst jetzt in Zusammenarbeit von Wissenschaftern aus Deutschland, Österreich, Schweden, Portugal und den USA gelöst werden. Und zwar unter tatkräftiger Beteiligung von Walther Parson und seinem Team am Institut für Gerichtliche Medizin in Innsbruck (GMI).