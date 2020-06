Ein Fall für Tiroler Experten: DNA aus verbrannten Leichen

Nun stehen die Tiroler Experten vor einer ähnlichen Herausforderung. Und ganz Mexiko wartet auf die möglichen Ergebnisse. Wie Jesus Murillo, der Generalstaatsanwalt des Landes am Freitag mitteilte, sollen die Überreste von 43 Studenten in Innsbruck untersucht und identifiziert werden. Drei Mitglieder einer Drogenbande hatten den Mord an den seit Wochen verschollenen Mexikanern gestanden.

Sie wurden erschossen, zerstückelt, mit Säure übergossen, verbrannt und verscharrt. So sah 1918 das unrühmliche Ende der siebenköpfigen russischen Zarenfamilie aus, geschrieben von Revolutionären. Die Gebeine von zwei der fünf damals ermordeten Kinder konnten erst 2007 in einem Grab gefunden werden.