Sechs Verletzte bei Verkehrsunfällen in Tirol

Sechs Verletzte haben Dienstagabend drei Verkehrsunfälle in Tirol gefordert. In Innsbruck wurden bei einem Auffahrunfall der Lenker des auffahrenden Pkw sowie seine Beifahrerin verletzt. In Hall in Tirol hatte wiederum eine Kollision zwischen einem Klein-Lkw und einem Motorradfahrer bei einer Kreuzung zwei Verletzte zur Folge. Zwei Personen erlitten zudem bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad in einem Kreisverkehr in Telfs Blessuren.