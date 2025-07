Schwere Murenabgänge in Tirol: Bewohner ausgeflogen

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. In der Gemeinde Gschnitz in Tirol verursachten starke Unwetter Murenabgänge und Hangrutschungen, die 20 Häuser von der Außenwelt abschnitten.

Etwa 25 Bewohner wurden per Hubschrauber evakuiert, es gab jedoch keine Verletzten oder verschütteten Personen, und einige Muren trafen die Pfarrkirche schwer.

AT-Alert und Zivilschutzalarm wurden ausgelöst, und die Bevölkerung wurde aufgefordert, in höheren Stockwerken zu bleiben, während die Einsatzkräfte die Straßen räumen.

Mehre massive Murenabgänge und Hangrutschungen infolge eines heftigen Unwetters mit Hagelfällen haben seit dem späten Montagnachmittag die kleine Gemeinde Gschnitz im hinteren Gschnitztal (rund 460 Einwohner) heimgesucht. Etwa 25 Bewohner eines Weilers im Bereich Mühlendorf wurden vom Landeshubschrauber Libelle Tirol ausgeflogen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr zur APA. In etwa 20 Häusern drang Wasser ein, diese waren vorerst von der Außenwelt abgeschnitten.

Schwer betroffen war besonders auch der Bereich der Pfarrkirche Maria Schnee in der auf rund 1.240 Metern Seehöhe gelegenen Gemeinde. Von dort bis weiter ins Talinnere nach Mühlendorf gingen sechs Muren mit Geröll- und Gesteinsmassen ab, zwei - nämlich jene bei der Kirche und direkt im Weiler - seien besonders fatal ausgefallen, so Einsatzleiter Lukas Braunhofer. Dies führte dazu, dass etwa der hintere Bereich der Kirche stark vermurt wurde. Die dort bis nach Mühlendorf verlaufende Gschnitztalstraße (L 10) wurde verlegt, auch eine Fahrradbrücke zerstört. Verbindungsweg soll wieder freigeräumt werden Man beginne noch am Abend, den Verbindungsweg mit schwerem Geröll wieder freizubekommen und damit zu den betroffenen Häusern zu gelangen, erklärte Braunhofer. Dienstagvormittag sollte es, wenn möglich, so weit sein, setzten sich die Einsatzkräfte als Ziel.

Stärker bewohntes Gebiet bzw. die Ortsmitte und damit der Großteil der Bevölkerung sei nach derzeitigem Stand von den Murenabgängen, Hangrutschungen und Überflutungen in Folge der Unwetter großteils verschont geblieben. Aber auch dort wurden die Menschen aufgerufen, vorerst in den Häusern zu bleiben und sich zur Sicherheit in höhere Stockwerke zu begeben, wie es seitens des Landes hieß. Vor der in Mühlendorf erfolgten Evakuierung war der Gschnitzbach teilweise über die Ufer getreten und hatte die Lage zunächst dramatisch zugespitzt. Offenbar niemand verschüttet und verletzt Verletzt bzw. verschüttet wurde bisherigen Informationen zufolge in Gschnitz niemand. Auch sollen Häuser nicht direkt von Erdmassen erfasst und zerstört worden sein, sagte der Feuerwehr-Einsatzleiter bzw. Kommandant.

Die heftigen Gewitter hatten offenbar bereits am späten Nachmittag dafür gesorgt, dass Muren abgingen. Es kam zu Hangrutschen und großflächigen Überflutungen von Feldern, auch rund um Häuser. Geröllmassen donnerten ins Tal, dicht an bewohntem Gebiet vorbei. AT-Alert und Zivilschutzalarm ausgelöst Weil dann die Gefahr von weiteren Muren, Hangrutschungen und in Folge auch Überschwemmungen bestand, wurde am frühen Abend AT-Alert und Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in den Häusern zu bleiben, Tiefgaragen und Keller nicht zu betreten und sich auch von den Dämmen der Fließgewässer fernzuhalten. "Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen", versicherte Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes Tirol. Feuerwehr, Rettung, Polizei und viele weitere Hilfskräfte standen im Einsatz.