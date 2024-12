Menschen mit Behinderung dürfen künftig Sex-Dienste in Anspruch nehmen

Die Tiroler Landesregierung hat am Dienstag eine Novelle des Landespolizeigesetzes beschlossen. Diese sieht auch vor, dass das grundsätzliche Verbot von Prostitution außerhalb von behördlich bewilligten Bordellen gelockert wird.

Und zwar soll künftig die Ausübung von sexuellen Dienstleistungen an volljährigen Menschen mit Behinderungen in deren privaten Räumlichkeiten, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und in Alten-, Wohn- und Pflegeheime ermöglicht werden.

Mehr Freiheit und Selbstbestimmung

„Denn Menschen mit Behinderungen müssen die Freiheit haben, eigene Entscheidungen zu treffen und ihr Leben möglichst selbstbestimmt zu gestalten – das betrifft auch den Bereich der Sexualität“, erklärt Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP).