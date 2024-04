Lotto-Sechser geknackt: 7,5 Millionen Euro Solo-Gewinn nach Tirol

Wenn das kein guter Start in die neue Woche ist: Mehr als 7,5 Millionen Euro gehen als Solo-Gewinn an eine Spielteilnehmerin oder einen Spielteilnehmer im Bezirk Innsbruck-Land, teilten die Österreichischen Lotterien am Montag mit.

Auf dem neunten von zehn Quicktipps waren mit den Zahlen 4, 9, 30, 38, 41 und 44 die "sechs Richtigen", abgegeben 40 Minuten vor Annahmeschluss.