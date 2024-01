Rotunde: Ein denkmalgeschütztes Geschenk, das Millionen kostet

Zunächst forderte Tursky, die Stadt müsse sich darum bemühen, dass die Rotunde von Landes- in Stadteigentum übergeht. Er sah Bürgermeister Georg Willi (Grüne) in der Pflicht, sich darum zu bemühen. Der erhielt kurz darauf einen Brief von Mattle, indem dieser der Stadt die Schenkung der Rotunde in Aussicht stellte.

Jubelchöre blieben aus. Die Rotunde und das angeschlossene Wirtshaus sind nämlich baufällig bis einsturzgefährdet. Interesse sei „natürlich“ da, versicherte Willi zuletzt, meinte jedoch zu den notwendigen Investitionen: „Aber wir müssen es auch ’derblasen’.“