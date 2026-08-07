Brennerautobahn: Spur auf Europabrücke tagelang gesperrt

Hitzebedingte Fahrbahnschäden und dadurch notwendige Sanierungsarbeiten haben zur Sperre der ersten Fahrspur in Richtung Innsbruck auf der Europabrücke der Tiroler Brennerautobahn (A13) geführt. Die Sperre werde voraussichtlich bis kommenden Donnerstag andauern und solle der Verkehrssicherheit dienen, teilte die Asfinag am Freitag in einer Aussendung mit. Die Arbeiten erfolgten nun „in Nachtschichten“, hieß es.

Vorerst zwei Fahrspuren

Die grundlegenden Reparaturarbeiten fänden „in der Nacht von Montag auf Dienstag statt“, betonte der Autobahnbetreiber weiters. Um eine „tiefgründige Sanierung durchführen zu können“, müssten außerdem Fachfirmen und Materialien „entsprechend vorbereitet und eingetaktet werden“.