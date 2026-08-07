Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tirol

Brennerautobahn: Spur auf Europabrücke tagelang gesperrt

Die erste Spur der Europabrücke Richtung Innsbruck ist bis kommenden Donnerstag gesperrt. Hitzebedingte Fahrbahnschäden machten dies notwendig.
07.08.2026, 11:59

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

DEMO/ SPERRE DES BRENNERKORRIDORS

Hitzebedingte Fahrbahnschäden und dadurch notwendige Sanierungsarbeiten haben zur Sperre der ersten Fahrspur in Richtung Innsbruck auf der Europabrücke der Tiroler Brennerautobahn (A13) geführt. Die Sperre werde voraussichtlich bis kommenden Donnerstag andauern und solle der Verkehrssicherheit dienen, teilte die Asfinag am Freitag in einer Aussendung mit. Die Arbeiten erfolgten nun „in Nachtschichten“, hieß es.

Vorerst zwei Fahrspuren

Die grundlegenden Reparaturarbeiten fänden „in der Nacht von Montag auf Dienstag statt“, betonte der Autobahnbetreiber weiters. Um eine „tiefgründige Sanierung durchführen zu können“, müssten außerdem Fachfirmen und Materialien „entsprechend vorbereitet und eingetaktet werden“. 

Notschlachtungen wegen Futtermangel: Schlachthöfe am Limit
Traktor in Vollbrand: Fahrer verhindert Schlimmeres

Solche Maßnahmen seien darüber hinaus auch „witterungsabhängig“. Zudem gelte es, auch „ausreichend lange Zeit für die Aushärtung des Materials“ zu berücksichtigen, begründete die Asfinag die Dauer der Sperre. Somit standen den Verkehrsteilnehmern vorerst zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Wetter Innsbruck
Agenturen, MAnna  | 

Kommentare