Traktor in Vollbrand: Fahrer verhindert Schlimmeres

Ein Traktor ist am 6. August 2026 gegen 15.15 Uhr auf der Wildschönauer Landesstraße (L3) in Vollbrand geraten. Der Lenker blieb unverletzt, nachdem er das Fahrzeug angehalten und den Anhänger abgekoppelt hatte. Die Feuerwehren Oberau und Niederau löschten den Brand, die L3 war während der Arbeiten vorübergehend gesperrt.

Besonnen reagiert: Fahrer koppelt Anhänger rechtzeitig ab

Der Vorfall ereignete sich am 6. August 2026 gegen 15.15 Uhr. Ein 32-jähriger deutscher Staatsbürger aus dem Landkreis Rosenheim lenkte eine Zugmaschine mit einer angehängten Quaderheuballenpresse in Richtung Niederau, als er im Rückspiegel leichte Rauchschwaden wahrnahm.

Er hielt sofort an und koppelte den Anhänger von der Zugmaschine ab – eine Entscheidung, die sich als richtig erwies: Der Traktor stand kurz darauf in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Oberau und Niederau rückten rasch aus und konnten das Feuer schließlich löschen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Am Traktor entstand schwerer Sachschaden.

Kontaminiertes Erdreich und stundenlange Verkehrssperren

Der Brand hinterließ auch ökologische Spuren: Rund 30 Kubikmeter Erdreich, das durch ausgelaufenes Diesel-, Hydraulik- und Getriebeöl verunreinigt worden war, mussten abgetragen werden und wurden fachgerecht entsorgt.