Drei Tourengeher hatten Glück: Sonntag große Lawinengefahr in Tirol

Glimpflich kamen drei Skitourengeher am Samstagvormittag bei einem Lawinenabgang in Tirol davon. Für den Sonntagnachmittag geben Behörden und der Tiroler Lawinenwarndienst jedoch eine dringliche Lawinenwarnung mit teilweise der zweithöchsten Warnstufe 4 aus.

Drei Skitourengeher - ein 69-jähriger Österreicher sowie zwei Deutsche im Alter von jeweils 30 Jahren - sind Samstagvormittag im Bereich des „Wannig“ im Gemeindegebiet von Biberwier im Tiroler Außerfern (Bezirk Reutte) von einer Lawine erfasst und oberflächig mitgerissen worden. Der Österreicher wurde dabei verletzt, die Deutschen konnten sich an der Oberfläche halten und blieben unverletzt, teilte die Polizei mit.

Untersuchung

Ermittlungen, wie das Schneebrett genau ausgelöst wurde, waren im Gange. Unklar blieb vorerst auch, ob der 69-Jährige verschüttet wurde. Die Wintersportler hatten sich im Aufstieg befunden.

Neuschnee

Prognostizierte größere Mengen Neuschnee verbunden mit stürmischen Winden lassen die Lawinengefahr in Teilen Tirols in höheren Lagen oberhalb der Waldgrenze am Sonntag ansteigen. Der Lawinenwarndienst gab ab dem Nachmittag gebietsweise Stufe 4 der fünfteiligen Skala, also große Gefahr, aus, wie das Land am Samstag mitteilte.