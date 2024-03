Die Knackpunkte beim Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung

Bis 2030 will die türkis-grüne Bundesregierung jedes Jahr 500 Millionen Euro an die Länder überweisen, damit diese entsprechend in den Ausbau der Kinderbetreuung investieren. Es gelte „eine Versorgungslücke“ zu schließen, hatte ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer das Ansinnen erklärt.

In Tirol wird derweil an einem Rechtsanspruch für die Vermittlung eines Betreuungsplatzes für Kinder ab dem 2. Geburtstag gearbeitet, der ab 2026 flächendeckend gelten soll und ein „ganzjähriges, ganztägiges, qualitätsvolles und leistbares“ Angebot sicherstellen soll, wie Bildungslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz einmal mehr betonte.

Vier Pilotregionen

Dabei präsentierte die Landesregierung jene Modellregionen, in denen dieser Ansatz ab dem kommenden Herbst in der Praxis getestet werden soll. Neben den peripheren Bezirken Osttirol und dem Außerfern sind das die in der Inntalfurche benachbarten Regionen Wattens und Umgebung sowie die Stadt Schwaz mit Vomp.