Bürgermeister-Stichwahl: Deutlich weniger Wahlkarten ausgegeben

Das sind im Vergleich zur ersten Runde des Rennens um das Bürgermeisteramt rund 30 Prozent weniger - in absoluten Zahlen ein Minus von 4.240 potenziellen Wahlkartenwählern . Das könnte ein Hinweis auf eine geringere Wahlbeteiligung sein . Die lag am 14. April bei 60,5 Prozent , nachdem sie 2018 nur knapp über 50 Prozent erreichte.

Bei der Gemeinderatswahl vor zwei Wochen, im Zuge derer auch die erste Runde der Bürgermeisterwahl erfolgte, wurden 14.838 Wahlkarten ausgegeben. Zurückgekommen und in der Zählung gelandet sind dann tatsächlich 12.055 . Für das Duell zwischen Amtsinhaber Georg Willi und Johannes Anzengruber (JA) wurden nun nur 10.598 Wahlkarten ausgefertigt, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt.

Wer Freitagmittag im 6. Stock des Innsbrucker Rathauses aus dem Lift stieg, sah sich gleich direkt am Ende einer Schlange . Die führte ins Wahlkartenbüro , das bis 14 Uhr geöffnet hatte. Hier konnten für die Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag bis 14 Uhr Wahlkarten beantragt und auch abgegeben werden.

Dass das Interesse an der Stichwahl geringer ist, als zum Auftakt der Bürgermeisterwahl, wäre nicht ungewöhnlich . Immerhin sind dabei elf Kandidaten ausgeschieden. Und ein Teil deren Anhänger wird den Urnen diesen Sonntag wohl fernbleiben. Die Ausgangslage für diese Wahlentscheidung ist aber extrem spannend.

Die beiden Kontrahenten hatten jeweils höhere Zustimmungswerte als ihre Listen. Sie wurden also auch von Unterstützern anderer Parteien gewählt. Georg Willi kam so auf 13.543 Stimmen. Anzengruber wurde von 11.455 Wählern und Wählerinnen angekreuzt. Das waren also 2.088 Stimmen weniger, die der 45-Jährige aufholen muss.

Beide rechneten im Vorfeld mit einer knappen Entscheidung. 100.564 Innsbrucker wären wahlberechtigt. Sie können ihre Stimmen - so sie nicht schon mit Wahlkarte gewählt haben - am Sonntag zwischen 7.30 und 16 Uhr in einem der 43 Wahllokalen abgeben. Mit einem Ergebnis wird zwischen 18 und 19 Uhr gerechnet.