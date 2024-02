20-Jähriger bei Unfall in Tirol in Pkw eingeklemmt - schwer verletzt

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker ist am Freitag im Tiroler Außerfern bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Österreicher war in Nassereith (Bezirk Reutte) in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Ein entgegenkommender Sattelzug konnte nicht rechtzeitig ausweichen. Der am Bein verletzte 20-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen, der Lkw-Lenker leicht verletzt.