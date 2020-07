Regress: Missbrauchsopfer haben genug gelitten

Im vergangenen Jahr wurde folgender Fall bekannt: Die Behörden wollten für die Heimunterbringung einer geistig behinderten Frau in Imst auf deren Vermögen zugreifen. Und damit auch auf 5000 Euro, die der Anwalt der Tirolerin für sie bei der Klasnic-Kommission erstritten hat. Die Frau war als Kind im Benediktinerheim Martinsbühel in Zirl missbraucht worden. Regressforderungen von Missbrauchsopfern soll es künftig nicht mehr geben. Einen entsprechenden Antrag haben am Freitag ÖVP, Grüne und FPÖ im Rechtsausschuss beschlossen. " Missbrauchsopfer haben mehr als genug gelitten. Das Schmerzensgeld, das ihnen zugesprochen wurde, muss unangetastet bleiben", erklärte der Grüne Sozialsprecher Ahmet Demir in einer Aussendung.