Zwei Jahre Haft: Garage in der Steiermark in Brand gesetzt

Weil er für eine Arbeit seiner Meinung nach zu wenig bezahlt bekommen hatte, hat ein 33-Jähriger die Garage einer Frau in der Südsteiermark angezündet. Am Mittwoch musste er sich im Grazer Straflandesgericht verantworten. Er bekannte sich nur zögerlich schuldig, betonte aber: "Ich wollte ihr nichts Schlimmes antun." Wegen schwerer Sachbeschädigung und schwerer Nötigung wurde er zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt, verurteilt.

Forderung nach mehr Geld

Der Angeklagte hatte einige Arbeiten am Haus einer Bekannten in der Südsteiermark verrichtet, war dann aber mit der Bezahlung nicht zufrieden. Er wollte noch weitere 5.880 Euro, doch die Frau weigerte sich zu bezahlen. Am 19. Dezember 2023 fuhr er zu einer Tankstelle und füllte in eine leere Wasserflasche Benzin, dann ging er zur Garage des Hauses, in dem er gearbeitet hatte. Dort schüttete er nach eigenen Angaben nur ein wenig Benzin an die Außenwand und zündete es an. "Dann kam sofort eine Stichflamme, ich bin erschrocken, die Flasche ist hinuntergefallen und ich bin weggerannt", erzählte er.