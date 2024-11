Größte Notschlafstelle für obdachlose Menschen muss saniert werden

Nacht für Nacht würden in Graz bis zu 120 Frauen und Männer in der Kälte schlafen müssen - wenn es die Notschlafstelle "VinziNest" im Bezirk Gries nicht gäbe.

Seit 1992 finden dort Menschen ohne Obdach in einer stillgelegten Stickerei ein Bett. Doch der Komplex ist renovierungsbedürftig und muss kernsaniert werden.

Nach Ostern 2025 würde man mit der Kernsanierung beginnen, bis 2026 soll die Einrichtung wieder bezugsfertig sein, schilderte Stephan Steinwidder , Leiter von "VinziNest" und "VinziSchutz", der ebenfalls in dem Komplex untergebrachten Notschlafstelle für Frauen.

"Das sehr alte Gebäude ist im Laufe der Zeit nicht jünger geworden, auch wenn immer wieder kleinere Sanierungen stattgefunden haben. Der Zustand des Gebäudes ist schon sehr desolat", erklärte Nicola Baloch , Geschäftsführerin der VinziWerke, am Donnerstag beim Kick-off zur Spendensammelaktion.

"VinziNest" und "VinziSchutz" bilden zusammen die größte Notschlafstelle in der Steiermark. Es gibt 80 Betten, die Anzahl kann bei großem Ansturm auf bis zu 120 aufgestockt werden.

Für die täglichen Gäste, die ein Obdach suchen, wurde für die Zeit des Umbaus ein Übergangsquartier gefunden: "Eine aufgelassene Bäckerei im Bezirk Liebenau. Dort gibt es mit 500 Quadratmetern ausreichend Platz. Es ist nicht so zentral wie hier in der Maria-Stromberger-Gasse, aber wir hoffen, dass die Männer und Frauen dennoch den Weg dorthin finden werden", so Baloch.