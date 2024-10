Der Bedarf steigt: Früher Start von Kältebus und Notschlafstellen

"Not kennt keine Jahreszeiten", überlegt Nicola Baloch , Geschäftsführerin der VinziWerke Österreich. 45.500 Nächtigungen von Menschen, die sonst keinen Platz gefunden hätten, verzeichneten die Notschlafstellen die Hilfseinrichtung 2023 allein in der Steiermark.

Doch gerade die nahende kältere Jahreszeit ist besonders herausfordernd. So fährt etwa die Caritas Hilfsangebote für den Winter heuer so früh hoch wie nie zuvor: Bereits ab kommenden Montag, 4. November, sind Kältetelefon, Kältebus und Winternotschlafstellen besetzt.

"Fast alle Häuser melden steigende Nachfrage . Wir bemerken, dass der Dauer-Krisenzustand in unserer Gesellschaft zunehmend dazu führt, dass Menschen mit den ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ihren täglichen Bedarf nicht mehr decken können", fasst Geschäftsführerin Baloch zusammen.

Die Kosten ("in sechsstelligem Bereich", wie es heißt) dafür müssen auch durch Spenden aufgebracht werden, derzeit wartet man noch auf den Beginn der Bauverhandlung. Zudem muss ein Ausweichquartier bezugsbereit gemacht werden.

Indes planen die VinziWerke, die in die Jahre gekommenen Einrichtungen VinziNest und VinziSchutz zu sanieren. Mit gemeinsam 120 Betten ist das die größte Notschlafstelle im Bundesland.

"Niemand muss in der Stadt Graz auf der Straße übernachten", betont auch Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). "Es ist gerade in der kalten Jahreszeit wichtig, alle zu unterstützen, die in eine Notlage geraten."

So gäbe es einen erhöhten Zuschuss für Energiekosten durch das Sozialamt, zudem einen Härtefallfonds für "unbürokratische Unterstützungsmöglichkeiten".