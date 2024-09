Frauerl fuhr auf Urlaub und ließ ihre drei Hunde unversorgt zurück

Eingesperrt in separate Zimmer, ohne Wasser oder Futter, der Boden voller Exkremente: So fanden Mitarbeiter des "Aktiven Tierschutz Austria" sowie Polizisten drei Hunde, die von ihrer Besitzerin offensichtlich im Haus in der Oststeiermark zurückgelassen wurden - während die Frau Urlaub machte.