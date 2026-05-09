Nach der Trockenheit: Starkregen und Hagel in der Steiermark
Samstagnachmittag zogen Unwetter über weite Teile der Steiermark: Der Schwerpunkt des Starkregens inklusive Hagel ging über Graz bzw. der Region südlich der Landeshauptstadt nieder, auch das Wechselgebiet war betroffen.
In der Obersteiermark gab es ebenfalls starken Niederschlag, in Spielberg (Bezirk Murtal) wurde kurzzeitig der "Tag der Einsatzorganiationen" unterbrochen. Sobald sich das Gewitter verzogen hatte, ging das Programm weiter. Bereits am Donnerstag ging ein kurzes, aber heftiges Gewitter über Graz nieder.
Erst Dürre, jetzt Regen
Generell scheint sich die Wetterlage nun zu ändern. Die Prognosen deuten in die auch von Landwirten erhoffte Richtung – eine Kaltfront nähert sich, Regen inklusive. Laut Wetterdienst Ubimet kühlt es so sehr ab, dass sogar Morgenfrost in exponierten Tallagen ein Thema werden kann, pünktlich zu den Eisheiligen von 11. bis 15. Mai.
Ab Montag sind von Westen kommend weitere Gewitter angekündigt, die sich bis abends auf ganz Österreich ausdehnen. Der Dienstag startet mit Schauern, am Nachmittag sollte sich wieder die Sonne durchsetzen, doch es bleibt mit Tageshöchstwerten von 9 bis 19 Grad kühler als bisher.
Teilweiser Ausgleich der Trockenheit?
Am Mittwoch soll sich die nächste Regenfront nähern. Die instabile Witterung dürfte aus derzeitiger Sicht bis Monatsende bleiben. „Der Mai könnte die rekordverdächtige Trockenheit des bisherigen Frühlings zumindest teilweise ausgleichen“, heißt es seitens der Ubimet.
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