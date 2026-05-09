Nach der Trockenheit: Starkregen und Hagel in der Steiermark

Samstagnachmittag zogen Unwetter über weite Teile der Steiermark: Der Schwerpunkt des Starkregens inklusive Hagel ging über Graz bzw. der Region südlich der Landeshauptstadt nieder, auch das Wechselgebiet war betroffen.

In der Obersteiermark gab es ebenfalls starken Niederschlag, in Spielberg (Bezirk Murtal) wurde kurzzeitig der "Tag der Einsatzorganiationen" unterbrochen. Sobald sich das Gewitter verzogen hatte, ging das Programm weiter. Bereits am Donnerstag ging ein kurzes, aber heftiges Gewitter über Graz nieder.

Erst Dürre, jetzt Regen

Generell scheint sich die Wetterlage nun zu ändern. Die Prognosen deuten in die auch von Landwirten erhoffte Richtung – eine Kaltfront nähert sich, Regen inklusive. Laut Wetterdienst Ubimet kühlt es so sehr ab, dass sogar Morgenfrost in exponierten Tallagen ein Thema werden kann, pünktlich zu den Eisheiligen von 11. bis 15. Mai.