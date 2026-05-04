Niedrige Pegel: Die Folgen der Trockenheit für das Grundwasser

Rund 70 Prozent der Grundwasserstände sind Ende April zu niedrig gewesen. Das geht aus einer Analyse der Umweltschutzorganisation Greenpeace hervor, die die NGO am Montag präsentierte. So niedrig wie noch nie Bei mehr als jeder zehnten Messstelle lag zudem der Wasserstand so niedrig wie Ende April noch nie. Besonders betroffen seien Oberösterreich, Salzburg und Kärnten, hieß es. Greenpeace forderte von der Bundesregierung, das im Regierungsprogramm angekündigte Wasserentnahme-Register umzusetzen.

Nur so könne man erstmals sehen, wie viel Grundwasser Industrie und Landwirtschaft in Österreich wirklich verbrauchen. Bisher fehle diese Transparenz. Auch wurde eindringlich vor der geplanten Aushöhlung des EU-Wasserschutzrechts gewarnt. "Natur trocknet aus" "Unsere Natur trocknet aus. Nach einem dürren Winter erleben wir nun einen extrem trockenen Frühling. Doch das ist längst keine Ausnahme mehr, sondern die neue Realität. Österreich ist auf dieses Szenario schlichtweg nicht gut vorbereitet", wurde Sebastian Theissing-Matei, Wasserexperte bei Greenpeace, zitiert.

Ausgewertet wurden 227 Grundwasser-Messstellen in ganz Österreich: In Oberösterreich zeigt laut Greenpeace aktuell mehr als ein Drittel der Messstellen so niedrige Wasserstände wie Ende April noch nie.

zeigt laut Greenpeace aktuell mehr als ein Drittel der Messstellen so niedrige Wasserstände wie Ende April noch nie. In Salzburg ist das bei mehr als einem Viertel der Messstellen der Fall.

ist das bei mehr als einem Viertel der Messstellen der Fall. In Kärnten bei rund jeder fünften Messstelle. Das sei eine direkte Folge des zu trockenen vergangenen halben Jahres: In fünf der vergangenen sechs Monate habe es zu wenig geregnet oder geschneit. Teils fiel nur ein Drittel der üblichen Menge. Der regnerische Februar konnte dieses Defizit laut der NGO nicht ansatzweise ausgleichen.