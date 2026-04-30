Staubtrockener Rekord-Frühling: Österreichs Felder und Wälder in Not

Die vorläufige Bilanz der GeoSphere Austria für April 2026 zeichnet ein dramatisches Bild: Eine historische Trockenheit hat das Land fest im Griff. In Kombination mit einem extrem niederschlagsarmen März erlebte Österreich den trockensten Frühlingsbeginn seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1858.