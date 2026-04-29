Rauchen und Feuer verboten: Waldbrandgefahr in ganz Niederösterreich

Angesichts der anhaltenden Trockenheit und der steigenden Waldbrandgefahr ist in Niederösterreichs Wäldern äußerste Vorsicht geboten. „Hirn einschalten im Wald! Jedes noch so kleine Risiko muss derzeit vermieden werden, denn schon der kleinste Funke kann zur großen Gefahr werden und verheerende Folgen haben“, erklärt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖVP NÖ LH-Stv. Stephan Pernkopf warnt vor offenem Feuer.

Alle 20 Bezirke in NÖ betroffen Aktuell gelten in allen Bezirken Niederösterreichs bereits Waldbrandverordnungen. Das Entzünden von Feuern wie Lagerfeuer oder Grillen, sowie das Rauchen sind ausdrücklich verboten. Ebenso das Wegwerfen von brennenden Gegenständen, wie Zigaretten oder Glasflaschen, die durch ihre Brennglaswirkung Brände verursachen können. Diese Vorschriften gelten sowohl im Wald als auch in dessen Gefährdungsbereich, der alle waldnahen Flächen wie Wiesen und Felder umfasst. Diese Bereiche sind besonders gefährdet, da die Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Feuers begünstigen können. Bei Missachtung drohen Geldstrafen von bis zu 7.270 Euro oder vier Wochen Freiheitsstrafe.

„Unsere Feuerwehren sind dank spezieller Ausrüstung und entsprechender Ausbildung bestens vorbereitet. Im Sonderdienst Waldbrand stehen rund 600 Kameradinnen und Kameraden zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich wurden zudem 16 HLF2 und 17 Pickups mit Pumpen angeschafft, ergänzt durch weitere Waldbrandcontainer in den Bezirken“, betont Feuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Matthias Fischer Das HLF 2 (Hilfleistungsfahrzeug) ist speziell für Waldbrände ausgerüstet.