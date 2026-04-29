Niederösterreich

Rauchen und Feuer verboten: Waldbrandgefahr in ganz Niederösterreich

Wegen der anhaltenden Trockenheit wurde für alle Bezirke die Waldbrandverordnung aktiviert. Das bedeutet, dass das Entzünden von Feuer sowie das Rauchen in Waldgebieten streng verboten sind.
29.04.2026, 10:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Drei Feuerwehrleute bekämpfen einen Flächenbrand auf einem trockenen Feld, während dichter Rauch und Flammen aufsteigen.

Angesichts der anhaltenden Trockenheit und der steigenden Waldbrandgefahr ist in Niederösterreichs Wäldern äußerste Vorsicht geboten. „Hirn einschalten im Wald! Jedes noch so kleine Risiko muss derzeit vermieden werden, denn schon der kleinste Funke kann zur großen Gefahr werden und verheerende Folgen haben“, erklärt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Ein Mann mit Brille telefoniert im Freien, im Hintergrund rauchende Berge und herbstlicher Wald.

LH-Stv. Stephan Pernkopf warnt vor offenem Feuer.

Alle 20 Bezirke in NÖ betroffen

Aktuell gelten in allen Bezirken Niederösterreichs bereits Waldbrandverordnungen. Das Entzünden von Feuern wie Lagerfeuer oder Grillen, sowie das Rauchen sind ausdrücklich verboten. Ebenso das Wegwerfen von brennenden Gegenständen, wie Zigaretten oder Glasflaschen, die durch ihre Brennglaswirkung Brände verursachen können. Diese Vorschriften gelten sowohl im Wald als auch in dessen Gefährdungsbereich, der alle waldnahen Flächen wie Wiesen und Felder umfasst. Diese Bereiche sind besonders gefährdet, da die Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Feuers begünstigen können. Bei Missachtung drohen Geldstrafen von bis zu 7.270 Euro oder vier Wochen Freiheitsstrafe.

„Unsere Feuerwehren sind dank spezieller Ausrüstung und entsprechender Ausbildung bestens vorbereitet. Im Sonderdienst Waldbrand stehen rund 600 Kameradinnen und Kameraden zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich wurden zudem 16 HLF2 und 17 Pickups mit Pumpen angeschafft, ergänzt durch weitere Waldbrandcontainer in den Bezirken“, betont Feuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

Das HLF 2 (Hilfleistungsfahrzeug) ist speziell für Waldbrände ausgerüstet.

Das HLF 2 (Hilfleistungsfahrzeug) ist speziell für Waldbrände ausgerüstet.

„Zählen auf Mithilfe aller“

Im vergangenen Jahr mussten im gesamten Bundesland insgesamt 1.053 Wald- und Flurbrände bekämpft werden. Zudem gibt es in rund 300 eigenen Gemeinden Waldfachpläne, die von den Gemeinden, dem Land und den Feuerwehren ausgearbeitet wurden, um im Einsatzfall gut vorbereitet zu sein. „Wir zählen auf die Mithilfe aller, damit unsere Wälder und die Natur in Niederösterreich geschützt bleiben“, so Pernkopf abschließend. 

Waldbrand in Krumbach: Feuerwehren mit 220 Kräften im Einsatz
Waldbrand im Lesachtal: Lage entspannt sich etwas
Niederösterreich Waldbrand
kurier.at  | 

Kommentare