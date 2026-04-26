Waldbrand in Krumbach: Feuerwehren mit 220 Kräften im Einsatz

Nachdem bereits in Kärnten und in der Steiermark große Waldbrände toben, war es aufgrund der enormen Trockenheit nur eine Frage der Zeit, bis auch in Niederösterreich derartige Brände gemeldet wurden. Sonntagnachmittag musste im Bezirk Wiener Neustadt-Land Alarm gegeben werden, weil bei Krumbach ein Feuer in der Vegetation ausgebrochen war.

Aktuell stehen rund 220 Mitglieder von 13 freiwilligen Feuerwehren bei einem Waldbrand in Krumbach im Einsatz. Laut Einsatzleitung ist der Brand unter Kontrolle. Etwa 1 Hektar Waldfläche ist vom Feuer betroffen. Das Löschwasser muss jedoch mittels Tankpendelverkehr ins Einsatzgebiet transportiert werden.

Bislang ist rund ein Hektar Wald vom Feuer betroffen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Krumbach, Weißes Kreuz, Hochneukirchen, Gschaidt, Maltern, Bad Schönau, Aigen, Kirchschlag in der Buckligen Welt, Ungerbach, Lichtenegg, Hollenthon, Stickelberg und Götzendorf (Stmk.) sind derzeit mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Auch eine Waldbrandgruppe des Bezirksfeuerwehrkommandos steht im Einsatz.

Einsatz dauert an

Die Nachlöscharbeiten werden laut Einsatzleitung sicher bis in die Nachtstunden andauern.