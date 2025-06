Fordernde Einsätze bei Waldbränden im südlichen Niederösterreich

Im südlichen Niederösterreich haben Waldbrände ab Dienstagnachmittag für fordernde Einsätze gesorgt. Fast 400 Feuerwehrleute rückten aus. Betroffen waren jeweils Stellen im unwegsamen Gelände in Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt) und in Hirschwang in der Gemeinde Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen). Auch Hubschrauber des Innenministeriums wurden aufgeboten.