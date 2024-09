Überholmanöver eines 81-Jährigen missglückt: Überschlag auf S6

Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Semmering Schnellstraße (S6) bei Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) hat sich am Freitagabend ein 81-Jähriger lebensgefährlich verletzt.

Totalschaden

Der 81-Jährige aus dem Bezirk Oberpullendorf wurde beim Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Der 41-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde von der Rettung ins LKH Bruck an der Mur gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Wien unterwegs gewesen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Schnellstraße war bis 22.30 Uhr gesperrt.