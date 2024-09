Schwerer Unfall nach Sekundenschlaf in Vorarlberg

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in Vorarlberg mit seinem Wagen nach einem Sekundenschlaf mit einem Lkw kollidiert. Der Pkw wurde durch den Aufprall in eine angrenzende Wiese geschleudert. Beide Lenker erlitten Verletzungen und wurden mit der Rettung ins Spital gebracht, teilte die Vorarlberger Polizei mit.