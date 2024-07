Auf der Ostautobahn: Unfall mit 6 verletzten Kindern

Ein Verkehrsunfall auf der Ostautobahn (A4) im Raum Göttlesbrunn-Arbesthal (Bezirk Bruck a.d. Leitha) hat am Freitagnachmittag mehrere Verletzte gefordert. Nach Angaben von Philipp Gutlederer von Notruf NÖ waren sechs Kinder und zwei Erwachsene betroffen. Ein Großaufgebot an Helfern stand im Einsatz. Ein Van dürfte verunglückt sein, der genaue Unfallhergang war Gegenstand von Ermittlungen.



Ereignet hatte sich der Crash gegen 17.00 Uhr in Richtung Nickelsdorf. Laut Gutlederer wurden drei Notarzthubschrauber - Christophorus 3 und 9 sowie Martin 5 - und mehrere Rettungsfahrzeuge angefordert. Die Patienten wurden nach der Versorgung an Ort und Stelle in Kliniken in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland transportiert, berichtete Gutlederer.

Auf der A4 bildeten sich mehrere Kilometer Stau. Details zum Unfall sowie zu den Identitäten der involvierten Personen lagen der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitagabend noch nicht vor.