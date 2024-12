Treibstoffdiebe bohrten in der Steiermark Fahrzeugtanks an

Eine Attacke der unbekannte Täter passierte auf einem öffentlichen Parkplatz in Landscha an der Mur. Dort wurde im genannten Zeitraum der Treibstofftank eines Lkw aufgebohrt und mehrere hundert Liter Diesel abgepumpt.

In Gralla kam es im gleichen Zeitraum zu zwei weiteren Diebstählen von Treibstoff. Am Park & Ride Parkplatz (Feldmüllerweg, 8431 Gralla) sowie in der Schulstraße in Gralla wurden die Treibstofftanks zweier Pkw ebenfalls angebohrt und der Treibstoff gestohlen.

Sachschaden an Fahrzeugen

Durch die Taten entstand vor allem ein großer Sachschaden. Diesen kann die Polizei bislang noch nicht beziffern.

Die Beamten der Polizeiinspektion Leibnitz suchen nach Zeugen und bittet um vertrauliche sachdienliche Hinweise unter 059-133-6160/100.