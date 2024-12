OÖ: Selbstgebauter Böller explodierte in der Hand eines 18-Jährigen

Bei der Explosion eines selbst gebastelten Böllers ist am Samstagabend in Seewalchen am Attersee (Bez. Vöcklabruck) ein junger Mann offenbar schwer verletzt worden.

Der 18-Jährige soll im Freien mit zwei Freunden am Sprengkörper hantiert haben, dabei dürfte dieser explodiert sein, berichtete der ORF Oberösterreich am Sonntagnachmittag. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion bestätigte gegenüber den Vorfall, konnte aber vorerst noch keine Einzelheiten nennen.