Viereinhalb Kilo verbotene Feuerwerkskörper in Pkw gefunden

Ein ganzes Arsenal an verbotenen Feuerwerkskörpern, das zwei junge Männer aus Tschechien importiert hatten, hat die Polizei am Samstagnachmittag bei einer Fahrzeugkontrolle in Deutsch-Hörschlag (Bez. Freistadt) sichergestellt. Die pyrotechnischen Gegenstände hatten in Summe eine Explosivmasse von viereinhalb Kilo.

Außerdem fanden die Beamten noch zwei verbotene Waffen im Wagen, die einem 17-Jährigen gehörten, der in Freistadt wartete, informierte die Polizei am Sonntag.