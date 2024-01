Steirerin soll aus "Ärger über Trennung" Haus von Ex abgefackelt haben

Nicht ganz geklärt werden konnte, wie die Frau den Brand genau gelegt hat. Sie blieb dabei, ein Papiertaschentuch angezündet und damit die Laube in Brand gesteckt zu haben. Das schien aber allen Beteiligten nahezu unmöglich. "So ein Taschentuch verbrennt ja sofort, damit kann man kein Holz anzünden", meinte eine Schöffin.

Was auch skurril war: Nach der Brandlegung setzte sich die Angeklagte in den Bus und wollte nach Graz fahren - doch wegen der Feuerwehreinsatzes blieb die Straße drei Stunden gesperrt. "Was haben Sie sich gedacht, als Sie da im Bus gesessen sind und das brennende Haus gesehen haben?", fragte der Richter. "Es war weiter weg", meinte die Beschuldigte lakonisch.

Der Schöffensenat verurteilte die 55-Jährige wegen Brandstiftung zu drei Jahren Haft, zwei davon bedingt. Die Angeklagte erbat sich drei Tage Bedenkzeit, der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.