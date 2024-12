Neue ÖVP-Chefin Manuela Khom: Eine "Quotenfrau" und stolz darauf

"Ich bin davon überzeugt, dass Maulen allein zu wenig ist." Also sprach Manuela Khom , oder vielmehr: schrieb. Der "Maulen ist zu wenig“-Satz ist gleich einmal die Einleitung des Profils der Obersteirerin auf der Homepage der Landes-ÖVP.

Khom, geboren 1963 in Eisenstadt, aber seit Jahrzehnten in Lassnitz bei Murau zu Hause, ist seit Montagabend geschäftsführende Parteiobfrau der ÖVP in der Steiermark.

Und nicht nur schriftlich deutlich im Ausdruck: Unvergessen ihre Brandrede im Landtag 2018, als sich eine junge FPÖ-Mandatarin über Quotenfrauen mokierte. Die säßen ja nur aufgrund ihres Geschlechts auf irgendwelchen Posten.