IS-Fanatiker verhaftet: 18-Jähriger übte, Sprengstoffgürtel zu tragen

Der Verdächtige war seit 2022 nach einer Verurteilung in einer weststeirischen Einrichtung zur Resozialisierung untergebracht. Er wurde bereits im September festgenommen und sitzt seit Oktober in der Justizanstalt Graz-Jakomini in U-Haft .

Laut Polizei sei der Verdächtige "in schwierigen familiären Verhältnissen" aufgewachsen und bereits "im Kindesalter mit dem Gesetz in Konflikt" geraten. Um den 18-Jährigen zu resozialisieren, war er seit 2022 in einer Unterkunft in der Weststeiermark untergebracht: Dort sei seinem Umfeld seit Dezember 2023 eine "zunehmende Wesensveränderung" aufgefallen.

Radikale Veränderung

So soll sich der 18-Jährige äußerlich verändert, zum Islam konvertiert und in Richtung Islamismus radikalisiert haben: Er ließ sich einen Bart wachsen, kleidete sich wie ein Salafist, weigerte sich, Frauen per Handschlag zu begrüßen.