Mann (48) soll eigenen Hund erschossen haben

Die Schüsse habe ein Unbekannter abgegeben, so die Rechtfertigung des 48-Jährigen. Als er den schwer verletzten Hund zum Tierarzt bringen wollte, sei der Vierbeiner am Weg dort hin gestorben. Danach habe er den Rüden im Wald begraben, ohne den Vorfall zu melden. Laut Polizei sollen sich der Mann und seine Lebensgefährtin bei den Befragungen in Widersprüche verstrickt haben. Die Waffen wurden dem Verdächtigen abgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, so Polizeisprecher Markus Lamb. Es wird weiter ermittelt.