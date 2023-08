Berliner erschoss fremden Hund auf offener Straße

In Berlin hat ein Unbekannter auf offener Straße gezielt einen fremden Hund erschossen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall am späten Dienstagabend im Stadtteil Kreuzberg.

Vorangegangen war demnach ein Streit zwischen der 52-jährigen Besitzerin des Hundes und einem 40-jährigen Passanten, an dem der Täter jedoch nicht beteiligt war.