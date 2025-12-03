Entscheidung über Aufenthaltsverbot: Prozess gegen Aktivistin Windl startet

Die Verhandlung rund um das zweijährige - nicht rechtskräftige - Aufenthaltsverbot des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) gegen die deutsche Aktivistin Anja Windl geht am Mittwochvormittag in der Grazer Außenstelle des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) über die Bühne. Das Gericht muss nun in Folge einer Beschwerde ihres Anwalts über Windls Fall entscheiden.

Es sei für sie irritierend, dass "friedlicher Protest als sicherheitspolizeiliches Problem gewertet" werde, so Windl. "Dann wird nicht die öffentliche Ordnung gestört, sondern nur die politische Ruhe", sagte die Studentin laut APA zu Beginn der Verhandlung. Man habe bei Blockaden zudem nie den fließenden Verkehr auf Autobahnen gestört. "So fetzendeppat sind wir nicht", erklärte Windl. Schmieraktion mit Hundekot Auch eine Schmieraktion an der ÖVP-Parteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse Anfang Jänner während der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ war Thema. Die Verhandlungen "hätten sie maßlos aufgeregt", sagt Windl, deswegen sei es zu der Schmieraktion gekommen. Windl hatte damals die Fassade der Zentrale der Partei mit Hundekot beschmiert - Motto: "Ihr stinkt nach brauner Scheiße."

"Warum nicht auf eine andere Art, die keine Beschädigung nach sich zieht?", fragte die Richterin. "Ich war auf genügend Demos mit hübschem, buntem Schild", antwortete Windl. Sie habe an genug solcher Protestaktionen teilgenommen, ihr sei es darum gegangen, eine Diskussion anzustoßen. Unterstützer protestieren in der Nähe des Gerichts Kurz vor Beginn versammelten sich ihre Unterstützer bei einer Kundgebung gegen das Aufenthaltsverbot, berichtet die APA. Die Protestaktion am Grazer Dietrichsteinplatz unweit des Gerichts fand dabei unter regem Medieninteresse statt. Windl solle das Landes verwiesen werden, während immer noch diskutiert werde, "ob Klimaschutz zumutbar" sei, hieß es in einer der Reden. Wird die Beschwerde gegen das Aufenthaltsverbot abgewiesen, besteht auch die Möglichkeit, dass die Studentin nicht am Strafprozess wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung sowie Sachbeschädigung am Wiener Landesgericht teilnehmen kann.