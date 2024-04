Würdigung für Armenpfarrer: Kleine Pucher-Gasse, große Symbolik

Im Februar beschloss der Grazer Gemeinderat einstimmig, die ehemalige Heßgasse nach Pucher zu benennen, der ein "Vorbild an Menschlichkeit" gewesen sei. "Er hat auch nicht davor zurückgeschaut, unbequeme Positionen einzunehmen, wenn es um zentrale Menschenrechtsfragen gegangen ist", betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne).

Der Einsatz des Pfarrers

Puchers "VinziDorf", 1993 gegründet, war die erste Einrichtung für obdachlose Männer, in der kein Alkoholverbot herrschte - das kam damals einem Tabubruch gleich. Unvergessen auch der Kampf des Pfarrers gegen das steirische Bettelverbot: 2011 setzte er sich selbst mitten in die Herrengasse in Graz und bettelte, um den "Akt der Herzlosigkeit", wie er das Gesetz bezeichnete, rechtlich bekämpfen zu können.