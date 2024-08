Prozess um Grazer Drogenfamilie: 15 Jahre Haft für ältesten Sohn

Der 36-jährige Hauptangeklagte soll zusammen mit seinem 33-jährigen Bruder Drogen in Montenegro bestellt und dann verkauft haben.

Von 2019 bis 2023 sollen 23 Kilogramm Kokain, 251 Kilogramm Cannabis und ein Kilogramm Flex-Kokain eingeführt und vertrieben worden sein. Der Suchtgifthandel konnte den Verdächtigen über den Chatverlauf, der über Krypto-Messenger Dienste gelaufen war, nachgewiesen werden.

Drogen in Kamin gelagert

Die Lagerung der Drogen erfolgte in unter anderem einem Kaminschacht in einem Haus, mit dem die Beschuldigten gar nichts zu tun haben, in Tiefgaragen oder leer stehenden Wohnungen.