Neun Mal auf Kontrahenten eingestochen: "Das war eine sehr brutale Tat"

Ein 45-jähriger Steirer hat sich am Montag im Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes am Ehemann einer Freundin verantworten müssen.

Der Gastronom hatte laut Gutachten neun Mal auf seinen Kontrahenten eingestochen , unter anderem in die Lunge und knapp am Herz vorbei. Das Opfer überlebte nach einer Notoperation.

Der Angeklagte sprach von Notwehr und habe Angst vor dem Mann gehabt. "Es war eine sehr brutale Tat", schilderte Staatsanwältin Katharina Tauschmann eingangs der Verhandlung die Vorgänge am 8. März in der Wohnung der Frau in Graz-Umgebung.

Motiv? "Verliebt"

Sie räumte aber ein, dass es sich bei dem Angeklagten um einen laut Gutachten eher ruhigen Menschen mit "zurückhaltender Psychostruktur" handelt, der bisher völlig unbescholten ist. Das Motiv für die Tat sei "Verliebtheit oder sogar Liebe" gewesen, ist die Anklägerin überzeugt, "gepaart mit Eifersucht sowie dem Wunsch, endgültig mit der Frau zusammen und der strahlende Held zu sein".