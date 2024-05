Frau fast erwürgt: "Wenn ich dich nicht haben kann, soll dich keiner haben"

Ein Grazer ist am Montag im Straflandesgericht vor einem Geschworenensenat gestanden, weil er im November 2023 seine Lebensgefährtin beinahe erwürgt haben soll.

Da er als nicht zurechnungsfähig eingestuft wurde, gab es keine Anklage wegen versuchten Mordes, sondern nur einen Antrag auf Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Kurz vor der Verhandlung hat das Opfer versucht, die massiven Anschuldigungen zurückzunehmen.

"Er hat am 30. November 2023 versucht, seine Lebensgefährtin zu erwürgen", fand Ankläger Gilbert Zechner zu Beginn ganz klare Worte. Er führte aus, dass das Paar, das seit 2012 zusammen ist, "immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen" gehabt habe. Es gab auch Anzeigen, doch die hatte die Frau dann wieder zurückgezogen. Sie selbst sprach von einer "toxischen Beziehung", erklärte der Staatsanwalt.

Sie wollte Beziehung beenden

Kurz vor der Tat hatte die Frau offenbar mit dem 55-Jährigen Schluss machen wollen. Er drohte daraufhin mit Suizid und gab vor, Tabletten geschluckt zu haben. Er wurde in die Nervenklinik gebracht, wo er am selben Tag wieder entlassen wurde. Zuhause wollte er sich etwas kochen, schlief aber ein - wegen Schlafmangels und Alkohol, so seine Angaben dazu.