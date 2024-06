Ermittlungen gegen Ärzte: Kind soll bei Operation mitgemacht haben

Ein Kind , das in einem Operationssaal nicht nur einem Eingriff zusieht, sondern auch aktiv eingreift ? Solche Szenen sollen sich in einem Grazer Spital ereignet haben.

Die 13-Jährige wurde offenbar von ihrer Mutter in den OP-Saal mitgenommen, einer Chirurgin. Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt.

Das LKH-Universitätsklinikum Graz bestätigt am Freitag einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung und betont, dass das Spital selbst die Ermittlungen in die Wege geleitet habe: "Ein anonymer Hinweisgeber hatte gemeldet, dass die minderjährige Tochter einer Chirurgin während einer Operation im Operationssaal anwesend gewesen wäre und auch aktiv daran teilgenommen hätte", heißt es in der Stellungnahme.

Mädchen durfte selbst aktiv werden

Demnach soll das Kind während des Eingriffs auf der Neurochirurgie im OP-Saal gewesen sein, offenbar durfte es auch selbst ein chirurgisches Instrument bedienen.