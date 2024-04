Obersteiermark: Waldbrand neu entfacht, die Löscharbeiten gehen weiter

Die Bekämpfung des Waldbrands im obersteirischen Wildalpen geht auch nach dem Wochenende weiter. Durch die hohen Temperaturen und den anhaltenenden Wind wurde das Feuer am schwer zugänglichen Hanserkogel neu entfacht, berichtete die Feuerwehr der APA. Am Montag waren wieder sechs Hubschrauber, Löschkräfte und die Bergrettung im Einsatz. Man hofft, dass es bei Glutnestern bleibt. Betroffen waren seit Ostermontag insgesamt rund 120 Hektar Waldfläche .

Drei Helikopter des Bundesheeres, zwei Hubschrauber des Innenministeriums sowie einer eines privaten Unternehmens unterstützen die Löscharbeiten aus der Luft. Die Hubschrauber warfen Wasser aus der Luft ab und brachten die Feuerwehrleute zu den Glutnestern . Die Bergrettung sicherte die Löschkräfte im abschüssigen Gelände - "ohne Seil wäre es nicht begehbar", schilderte Ganser. "Der ganze Berg ist in Glutnester eingehüllt", habe man am Montag bei einem morgendlichen Drohnenflug festgestellt. Da ein Teilbereich über eine Forststraße erreichbar ist, wurde nun eine Schlauchleitung installiert.

Die Einsatzkräfte konnten zu Beginn des Wochenendes vorerst aufatmen. "Der Brand war unter Kontrolle", erzählte Dominik Ganser von der Freiwilligen Feuerwehr Palfau . Am Samstag gegen 14.00 Uhr nahmen Feuerwehrleute während der Brandwache aber wieder Rauch wahr. "Die hohen Temperaturen waren ungünstig", so Ganser. Hinzu kam der anhaltende Wind.

Ganser hoffte, dass die Löscharbeiten mithilfe der Hubschrauber in den kommenden Tagen fortgesetzt werden können. Wenn etwa der Wind wieder stärker wird, müssten diese am Boden bleiben. Der Wind soll mit Spitzen von 50 Kilometern pro Stunde - wie bereits am Wochenende - bis Donnerstag anhalten, sagte Friedrich Wölfelmaier von Geosphere Austria zur APA. Der Föhn sorgt bis Mittwoch für hohe Temperaturen um 27 Grad Celsius. Niederschlag sei in der gesamten Woche nicht in Sicht. Auf der Hochschwab Straße (B24) konnte es laut Ganser am Montag punktuell zu Anhaltungen kommen. Die Salza war für Sportlerinnen und Sportler gesperrt.