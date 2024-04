Waldbrand in der Obersteiermark: Großeinsatz statt "Brand aus"

Seit Ostermontag sind bei einem verheerenden Waldbrand in der Obersteiermark in der Gemeinde Wildalpen fast 100 Hektar Wald vernichtet worden.

Nachdem es am Samstag eigentlich „Brand aus“ hätte geben sollen, haben starke Winde das Feuer erneut angefacht. Deshalb soll ab Sonntagfrüh wieder ein Großaufgebot an Einsatzkräften mit Bundesheer-Hubschraubern und der Polizei gegen die Flammen ankämpfen.

Beschädigungen an Stromleitungen

Rund 100 Männer und Frauen von Feuerwehren in der Obersteiermark hatten diese Woche mit Unterstützung von Forstarbeitern und der Bergrettung noch letzte Glutnester nach den Waldbränden im Bezirk Liezen bekämpft.

In Großreifling hatte es schon am Mittwoch „Brand aus“ gegeben. Als Ursache für die Waldbrände werden Beschädigungen an Stromleitungen vermutet. Sturmböen hatten Bäume umgeworfen, diese fielen auf Leitungen, was zu Funken geführt haben dürfte.