Neuer Rot-Kreuz-Präsident: „Habe mit meiner Kritik recht gehabt“

Der Obersteirer, seit 40 Jahren Funktionär in der Ortsstelle Thörl , seiner Heimatgemeinde, setzte sich damit überraschend deutlich gegen den amtierenden Präsidenten Werner Weinhofer durch. Dieser erhielt in der Kampfabstimmung 33 Prozent der Stimmen.

Rotes Kreuz Der Obersteirer ist seit 40 Jahren Rot-Kreuz-Funktionär, 33 Jahren davon Ortsstellenleiter, acht Jahre Bezirksstellenleiter. Am 4. Juni setzte er sich in einer Kampfabstimmung mit 67 % der Stimmen gegen den amtierenden Präsidenten Werner Weinhofer durch

Aber wenn man Leute nicht gut behandelt, ihnen nicht das Gefühl gibt, was sie machen, ist gut und wichtig, werden sie keine Leistung erbringen. Wir müssen die Mitarbeiter so behandeln, dass sie Begeisterung entwickeln.“

Das zielt in Richtung der Ortsstellen, die der neue Präsident als Herz des Organisation sieht. „Die emotionale Bindung der Bevölkerung an das Rote Kreuz kommt über die Ortsstellen“, ist Schrittwieser überzeugt. „Die Ortsstellen lukrieren die Freiwilligen, ohne Ortsstellen keine Freiwilligen.

Deshalb muss man die Ortsstellen stützen und fördern.“ In den vergangenen Jahren sei der Weg zu deutlich in Richtung Zentralisierung gegangen, rügt Schrittwieser. „Und wenn man sich das Wahlergebnis in der Generalversammlung so anschaut, dann sieht es so aus, als ob ich mit meiner Kritik recht gehabt hätte.“