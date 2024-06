Weltblutspendetag: Rotes Kreuz fordert zur Blutspende auf

2023 haben in Österreich insgesamt 126.211 Personen beim Roten Kreuz Blut gespendet. Das sind 3,42 Prozent der Bevölkerung im spendenfähigen Alter. Frauen dürfen vier bis fünf Mal, Männer bis zu sechs Mal im Jahr spenden. 338.531 Konserven kamen so im Vorjahr zusammen. Gemessen an der Einwohnerzahl wurden in der zusammengefassten Ostregion mit Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie in Kärnten am wenigsten Blutspenden durchgeführt, in Salzburg und Tirol sind die Zahlen am höchsten.