Steiermark: Männer mieteten Autos für Schlepperfahrten nach Österreich

Vier rumänische Staatsbürger (zwei je 22 Jahre sowie 23 und 24 Jahre alt) sollen am 26. Juli 2022 bei einer Mietwagenfirma im südsteirischen Wagna drei Fahrzeuge gemietet und für Schlepperfahrten verwendet haben. Die Autos brachten sie nicht zurück, nur eines konnte sichergestellt werden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit. Die Verdächtigen wurden in Ungarn bzw. Rumänien festgenommen und teils nun an Österreich ausgeliefert.